Dorothee Feller Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbil Abschlussprüfungen Ministerin entschuldigt sich nach Abi-Panne Von dpa | 19.04.2023, 11:30 Uhr

Nach der Technikpanne zum deshalb verschobenen Start des Abiturs 2023 in Nordrhein-Westfalen hat Schulministerin Dorothee Feller (CDU) sich entschuldigt. Sie wisse, was das für Schülerinnen und Schüler bedeute, die sich punktuell mit eigenem Arbeitsplan auf ihre Prüfungen vorbereiteten, sagte Feller am Mittwoch in Düsseldorf.