Bildung Ministerin entschuldigt sich bei Schulen für Abi-Panne Von dpa | 27.04.2023, 10:35 Uhr

In einer E-Mail an alle Rektoren von Gymnasien und anderen betroffenen Schulen hat sich Schulministerin Dorothee Feller (CDU) für die Panne um den Download der zentralen Abitur-Aufgaben entschuldigt. Die für vergangenen Mittwoch angesetzten Prüfungen waren am Dienstagabend kurzfristig verschoben worden.