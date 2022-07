ARCHIV - Eine FFP2-Maske liegt auf einem Leuchttisch. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration FOTO: Frank Rumpenhorst up-down up-down Schutz-Maßnahmen Ministerin empfiehlt Corona-Schutzmaske in Innenräumen Von dpa | 28.07.2022, 10:45 Uhr

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (CDU) empfiehlt, im neuen Schuljahr freiwillig in den Klassen und sonstigen Innenräumen Corona-Schutzmasken zu tragen. Das geht aus einem am Donnerstag verbreiteten Brief an die Eltern hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt. Außerdem sollen zum Infektionsschutz weiterhin Sicherheitsabstände eingehalten werden.