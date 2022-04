Annalena Baerbock, Außenministerin. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild FOTO: Michael Kappeler Städteregion Aachen Ministerin Baerbock hält Laudatio bei Karlspreis-Verleihung Von dpa | 23.04.2022, 02:29 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hält bei der Vergabe des Karlspreises an drei Bürgerrechtlerinnen aus Belarus in Aachen die Laudatio. Das teilte die Stadt Aachen am Freitag mit. Die traditionsreiche Auszeichnung erhalten die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sowie Veronika Zepkalo und die in Belarus inhaftierte Maria Kolesnikowa, die in Aachen von ihrer Schwester vertreten wird.