Gesundheit Minister zu Mutproben: „Challenges machen nicht cooler"

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat an Jugendliche appelliert, sich nicht an gesundheitsgefährdenden Mutproben zu beteiligen. „Nicht jeder absurde Trend, der Klicks verspricht, muss nachgeahmt werden“, sagte Reul der „Rheinischen Post“ (Dienstag). Diese wahnwitzigen Challenges machten einen nicht cooler, und witzig seien sie auch nicht, so der Minister.