Minister Liminski reist nach Polen 16.04.2023, 11:39 Uhr

Nathanael Liminski, Nordrhein-Westfalens Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, reist am Montag für zwei Tage nach Polen. Nach einem Besuch der NRW-Partnerregion Schlesien besucht Liminski (CDU) am Dienstag das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte.