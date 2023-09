Energie Mobilfunk-Grünstrom: Mini-Windräder helfen bei Sendebetrieb Von dpa | 01.09.2023, 15:39 Uhr Mikrowindturbine an einem Mobilfunkmast in Troisdorf Foto: Lukas Loss/Vodafone/dpa up-down up-down

Mini-Windräder erzeugen zwar weniger Strom als große. Doch manchmal reicht es, um etwa einen Mobilfunkmast mit Strom zu versorgen. An 52 Vodafone-Masten sollen jetzt solche Mikroturbinen installiert werden. Die erste Anlage wurde am Freitag in Troisdorf in Betrieb genommen.