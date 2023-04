Attacke in Duisburger Fitnessstudio Foto: Justin Brosch/dpa up-down up-down Polizeieinsatz Mindestens vier Schwerverletzte bei Attacke in Duisburg Von dpa | 18.04.2023, 21:12 Uhr

Am Feierabend trainieren Freizeitsportler in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt. Gegen 17.40 Uhr gibt es plötzlich Alarm. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.