Ermittlungen Millionenbeute bei Einbruch in Kölner Museum Von dpa | 13.09.2023, 14:58 Uhr | Update vor 20 Min.

Bei dem Einbruch in das Museum für Ostasiatische Kunst in Köln haben die Täter nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Beute im Millionenwert gemacht. Nach bisherigen Ermittlungen waren die Unbekannten in der Nacht zum Mittwoch durch ein aufgehebeltes Fenster in das Museum eingedrungen. Aus einer Vitrine stahlen sie neun Teile künstlerischen Porzellans, wie eine Polizeisprecherin sagte.