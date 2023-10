Car-Sharing Millionenbetrug mit Parkgebühren? Razzia bei Unternehmen Von dpa | 11.10.2023, 17:10 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen des Verdachts des Millionenbetrugs mit Parkgebühren gegen einen Car-Sharing-Anbieter hat die Polizei Wohn- und Geschäftsräume in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Wien durchsucht. Gegen die beiden in Berlin ansässigen Geschäftsführer des Unternehmens wird wegen Bandenkriminalität, Betrugs und Urkundendelikten ermittelt, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mitteilten.