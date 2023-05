Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Millionen-Schaden durch Corona-Testbetrug: Durchsuchungen Von dpa | 16.05.2023, 15:22 Uhr

Wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs in Corona-Testzentren hat die Polizei Köln am Dienstag 44 Wohnungen und Büros in elf Städten durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen 22 Beschuldigte - Männer und Frauen im Alter zwischen 24 und 57 Jahren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie sollen in großem Stil Corona-Schnelltests abgerechnet haben, die nicht durchgeführt wurden, und so mehrere Millionen Euro erschlichen haben.