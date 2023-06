Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Gerichtsprozess Millionen-Coup von Emmerich: Nächste Verhandlung im Juli Von dpa | 10.06.2023, 11:51 Uhr

Im Prozess gegen die mutmaßlichen Täter des spektakulären Millionen-Einbruchs in das Zollamt Emmerich am Niederrhein wird ein Gericht in Polen am 4. Juli und 6. Juli weiterverhandeln. Der Prozessauftakt habe am 1. Juni stattgefunden, sagte ein Sprecher des Bezirksgerichts in Jelenia Gora am Samstag der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Ursprünglich sollte der Prozess am 19. Mai beginnen. Wegen der Erkrankung eines der sieben Angeklagten wurde der Termin jedoch verschoben.