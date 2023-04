Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Landesstaatsanwaltschaft Millionen-Coup: Sieben Verdächtige in Polen angeklagt Von dpa | 19.04.2023, 15:03 Uhr

Nach dem spektakulären Millionen-Coup im Zollamt Emmerich am Niederrhein im November 2020 sind sieben Verdächtige in Polen angeklagt worden. Das teilte die Landesstaatsanwaltschaft in Breslau am Mittwoch mit. Den Personen werde der Diebstahl von mehr als 6,4 Millionen Euro vorgeworfen, ihnen drohen laut Mitteilung bis zu 15 Jahre Haft.