Strukturwandel Bund: Milliardenschwere Maßnahmen in Kohleregionen Von dpa | 16.08.2023, 16:57 Uhr Braunkohlekraftwerk Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Bund hat für den Strukturwandel in Braunkohleländern bisher Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von fast 20 Milliarden Euro beschlossen. Darunter seien Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie zahlreiche Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Das Kabinett beschloss einen ersten Bericht zur Evaluierung des sogenannten Investitionsgesetzes Kohleregionen.