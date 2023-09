Dax-Konzern Milliardär Kühne verdoppelt Anteil an Brenntag Von dpa | 01.09.2023, 19:04 Uhr | Update vor 5 Min. Logistikunternehmer Kühne Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down

Der Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag in die Höhe geschraubt. Über seine Holding verfüge er nun über gut 10 Prozent der Stimmrechte, hieß es am Freitagabend nach Börsenschluss in einer Mitteilung des Dax-Konzerns. Zuvor lag sein Anteil bei knapp 5,2 Prozent.