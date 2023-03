Mildes Wetter in NRW Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbil up-down up-down Wettervorhersage Milde Temperaturen zum Wochenstart in NRW Von dpa | 13.03.2023, 08:09 Uhr

Die Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit milden Temperaturen von bis zu 17 Grad. Allerdings zieht am Montag erneut ein Sturmtief über das Land hinweg, das für Regen und Sturmböen sorgt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Regen und Schauer sollen im Laufe des Tages demnach abnehmen, bevor es in der Nacht zu Dienstag wieder bedeckt und regnerisch wird. Die Temperaturen sinken nachts auf bis zu 6 Grad - bis dahin bleibt es stürmisch.