Wetter Milde Temperaturen in Nordrhein-Westfalen erwartet

Ungewöhnlich mild für die Jahreszeit wird es in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte, werden am Dienstag zwischen 20 Grad im Mindener Land und bis zu 25 Grad im Aachener Raum erreicht. Sonne und Wolken wechseln sich im Tagesverlauf ab und es bleibt trocken. In der Nacht kühlt es ab auf 16 bis 10 Grad.