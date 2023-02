Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Milde Temperaturen in Nordrhein-Westfalen erwartet Von dpa | 20.02.2023, 06:50 Uhr

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt zu Beginn der Woche mild. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Temperaturen am Montag und Dienstag zwischen 9 und 12 und am Mittwoch voraussichtlich sogar bis zu 14 Grad. Am Rosenmontag rechnet der DWD örtlich mit etwas Regen, ansonsten bleibt es meist trocken. Allerdings sind teils starke bis - in Hochlagen - stürmische Böen möglich und es wird stark bewölkt. Zum Abend hin lässt der Wind dann wieder nach. Bewölkt aber trocken wird das Wetter voraussichtlich auch am Dienstag und auch der Wind nimmt bis dahin wieder ab, so der DWD. Am Mittwoch kann es dann bei zunehmend dicht bewölktem Wetter stellenweise wieder zu Schauern oder schauerartigem Regen kommen.