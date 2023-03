Wohnungsbau für Norddeutschland Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Wohnungspolitik Mieterbund fordert NRW-Wohnungsbaugesellschaft Von dpa | 06.03.2023, 09:09 Uhr

Zur Linderung der Wohnungsnot fordert der Mieterbund NRW von der Landesregierung die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) habe ausreichende Mittel dafür, und „dann sollte man doch hingehen in Nordrhein-Westfalen und sollte eine eigene Wohnungsbaugesellschaft gründen“, sagte Hans-Jochem Witzke, Vorsitzender des Mieterbundes NRW, am Montag im WDR. „Das hat auch den Vorteil, dass die vielen Millionen und Milliarden in der öffentlichen Hand, also bei den Bürgerinnen und Bürgern bleiben.“