Großhandel Metro mit mäßigem Quartal: Jahresziele bestätigt

Der Großhandelskonzern Metro sieht sich trotz eines durchwachsenen Quartals auf Kurs zu seinen Zielen im Geschäftsjahr 2022/23. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal wegen des starken Euros um 3,4 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro gefallen, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend in Düsseldorf mit. In den jeweiligen lokalen Währungen - also ohne die Folgen der Umrechnung in den Euro - seien die Erlöse hingegen um 2,5 Prozent gestiegen.