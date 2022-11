Gewerkschaft IG Metall ruft Warnstreiks auf Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Metallindustrie Metaller Warnstreiks: Gewerkschaft droht mit Verschärfung Von dpa | 16.11.2022, 16:19 Uhr

Die IG Metall NRW hat im aktuellen Tarifstreit der Metall- und Elektrobranche erneut mit einer Verschärfung ihrer Streikaktionen gedroht. Am Donnerstag müsse in Baden-Württemberg eine Lösung her, „sonst eskaliert der Konflikt“, sagte der Bezirksleiter der IG Metall NRW und Verhandlungsführer Knut Giesler am Mittwoch in Köln laut einer Mitteilung der Gewerkschaft. Bei der fünften Verhandlungsrunde im Bezirk Baden-Württemberg könnte es am Donnerstag einen Pilotabschluss geben, der dann die Grundlage für Abschlüsse in den anderen deutschen Tarifbezirken bilden würde.