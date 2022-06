ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Hagen Metalldeckel fällt auf Kopf: 46-Jähriger schwer verletzt Von dpa | 04.06.2022, 12:51 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb für Oberflächentechnik in Hagen ist ein 46-Jähriger schwer verletzt worden. Ihm sei ein Metalldeckel auf den Kopf gefallen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach dem Unfall am Freitag wurde der Mann in ein Krankenhaus geflogen. Die Ursache ist noch unbekannt, die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln. Auch über die Größe und das Gewicht des Metalldeckels gab es keine Angaben.