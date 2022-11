IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Tarifstreit Metall-Warnstreiks gehen weiter: Vorstand der IG Metall tagt Von dpa | 14.11.2022, 16:58 Uhr

In der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall am Montag ihre Warnstreiks fortgesetzt. Seit dem Ende der Friedenspflicht vor gut zwei Wochen haben sich damit bereits 525.000 Menschen an den meist mehrstündigen Ausständen beteiligt, wie die Gewerkschaft in Frankfurt berichtete.