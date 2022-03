Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Mönchengladbach Messerstiche auf 36-Jährigen: Polizei nimmt 18-Jährigen fest Von dpa | 15.03.2022, 06:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein 18-Jähriger soll am Montagabend einen 36-Jährigen niedergestochen haben und hat damit einen großen Polizeieinsatz in Mönchengladbach ausgelöst. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter noch in der Nacht von Spezialkräften festgenommen. Der Verletzte kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wo er umgehend operiert wurde. Er sei außer Lebensgefahr.