Düsseldorf Messerstiche an Karneval: 18-Jähriger steht vor Gericht Von dpa | 15.08.2022, 16:27 Uhr

Nach lebensgefährlichen Messerstichen an Karneval in der Düsseldorfer Altstadt muss sich seit Montag ein 18-Jähriger wegen dreifachen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Der damals 17-Jährige war laut Anklage am Burgplatz in Düsseldorf mit einem gleichaltrigen Kumpel unterwegs und mit einer anderen Gruppe in Streit geraten.