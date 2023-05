Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Düren Messerstecherei auf Maifest: Weitere Verdächtige in U-Haft Von dpa | 12.05.2023, 13:47 Uhr

Knapp zwei Wochen nach einer Messerstecherei mit vier Verletzen bei einer Maifeier in Inden (Kreis Düren) sitzen fünf weitere Verdächtige in Untersuchungshaft. Gegen die jungen Männer bestehe der dringende Verdacht des versuchten Totschlags und der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Freitag mit. Vier der Verhafteten seien 18, einer ist 25 Jahre alt. Ein weiterer 18-Jähriger war schon kurz nach der Tat in Untersuchungshaft gekommen. Bei dem Streit waren vier Menschen durch Messerstiche verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich.