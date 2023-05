Justizzentrum Aachen Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Kreis Düren Messerstecherei auf Maifest: Mann lebensgefährlich verletzt Von dpa | 02.05.2023, 13:29 Uhr

Bei einer Messerstecherei auf einer öffentlichen Maifeier in Inden ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein weiterer Mann habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Aachen mit. Die Auseinandersetzung geschah im Umfeld des Maifests in einem Festzelt mit etwa 500 Feiernden. Auf dem Vorplatz habe es zwischen Personen einen privaten Streit gegeben. Als eine Gruppe von Unbeteiligten später das Festzelt verließ, sei sie plötzlich angegriffen worden. Bei dieser Auseinandersetzung seien mehrere Personen verletzt worden. Der lebensgefährlich Verletzte musste notoperiert werden. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Beteiligten dauern an.