Duisburg Messerattacken: Verdächtiger hatte Notizen zu Sprengstoff Von dpa | 08.05.2023, 18:53 Uhr

Im Fall um die Messerattacken von Duisburg haben die Ermittler nach dpa-Informationen weitere Hinweise auf eine islamistische Motivation des Verdächtigen entdeckt. Demnach fand man in der Wohnung des Syrers (26) Notizen in arabischer Sprache, in denen es um Sprengstoff und Giftgase ging. Der „Spiegel“ hatte zuvor online darüber berichtet.