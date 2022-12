Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Kriminalität Messerattacken in Düsseldorfer Altstadt rückläufig Von dpa | 23.12.2022, 15:12 Uhr

Die Zahl der Messerattacken in der Düsseldorfer Altstadt ist in diesem Jahr rückläufig gewesen. Obwohl die Altstadt, auch bekannt als „längste Theke der Welt“, zeitweise so gut besucht war wie zu Vor-Corona-Zeiten, sank die Zahl der Messerattacken nach vorläufigem Stand vom Freitag auf 19 im Vergleich zu 22 im Vorjahr, sagte ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage.