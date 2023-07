Messerattacke auf Frau Foto: David Poggemann/Nord-West-Media/ up-down up-down Steinfurt Messerattacke: Tatverdächtiger mit Armbrust-Verletzung Von dpa | 08.07.2023, 09:01 Uhr

Bei einem Messerangriff in der Innenstadt von Emsdetten im Münsterland ist eine 62 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Nur wenige Stunden später wurde ein mutmaßlicher Tatverdächtiger mit schweren, durch eine Armbrust verursachten Verletzungen in seiner Wohnung in der Stadt gefunden. Der 64 Jahre alte Mann schwebte am frühen Samstagmorgen noch in Lebensgefahr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Frau war demnach nach einer Operation wieder außer Lebensgefahr.