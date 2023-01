Nach Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Messerattacke in Zug: Ausschuss diskutiert Konsequenzen Von dpa | 31.01.2023, 11:04 Uhr

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg hat der NRW-Landtag über Konsequenzen diskutiert. Der SPD-Abgeordnete Hartmut Ganzke brachte in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses am Dienstag die Idee ins Spiel, die Staatsanwaltschaften anzuweisen, Messerattacken künftig nur noch an den Landgerichten anzuklagen.