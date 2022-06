ARCHIV - Blumen und Trauerkerzen liegen vor dem Hörsaalgebäude der Hochschule Hamm. Foto: Roland Weihrauch/dpa FOTO: Roland Weihrauch Amoktat Messerattacke in Hamm: Trauer und Gedenken an Hochschule Von dpa | 13.06.2022, 13:09 Uhr

An der Hochschule Hamm haben Studierende und Lehrende der getöteten 30-jährigen Lehrbeauftragten gedacht. Am Campus Hamm legten am Montag viele Trauernde Blumen und Kerzen nieder und hielten schweigend inne. Die Stimmung war sehr gedrückt. Einen Tag nach der Messerattacke eines mutmaßlich psychisch Kranken am Freitag war die 30-Jährige aus Essen am Samstag an ihren schweren Verletzungen gestorben.