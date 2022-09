Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewalttat Messerattacke in Aachen: Verdächtiger in U-Haft Von dpa | 09.09.2022, 20:08 Uhr

Knapp zwei Wochen nach einer Messerattacke auf zwei Männer in Aachen fahndet die Polizei nach einem weiteren Tatverdächtigen. Ein 36-Jähriger sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen hätten nun ergeben, dass ein zweiter Mann bei der Tat dabei war, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Vorwurf laute auf versuchten gemeinschaftlichen Mord.