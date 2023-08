Kreis Gütersloh Messerattacke auf Mitschüler: Ermittlungen laufen Von dpa | 24.08.2023, 12:36 Uhr | Update vor 14 Min. Messer Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern in Harsewinkel Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down

Nach dem mutmaßlichen Messerangriff eines 13-Jährigen auf einen 12-Jährigen am Mittwoch in Harsewinkel bei Bielefeld laufen die Ermittlungen. Polizei und Staatsanwaltschaft kündigten für Donnerstagnachmittag weitere Details an. Mehrere Zeugen hatten den Streit auf der Straße beobachtet, der sich möglicherweise um eine Uhr gedreht habe, so die ersten Angaben der Polizei vom Tattag. Bei dem Angriff am Mittwochmittag war der zweite Schüler (12) verletzt worden. Er kam in eine Bielefelder Klinik.