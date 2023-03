Messer am Tatort Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Kriminalität Messerangriff in Münster: Tatverdächtiger weiter gesucht Von dpa | 22.03.2023, 08:39 Uhr

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einer Kirmes in Münster ist ein dringend tatverdächtiger 21-Jähriger noch nicht gefunden. „Wir suchen noch“, sagte ein Polizeisprecher in Münster am Mittwochmorgen der dpa. Bei der Polizei seien zahlreiche Hinweise eingegangen. Darunter befanden sich auch sehr viele vage Hinweise.