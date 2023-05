Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Warendorf Messerangriff in Beckum: Tatverdächtiger stellt sich Von dpa | 09.05.2023, 16:47 Uhr

Nach einem Messerangriff in Beckum bei Münster hat sich ein Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. „Der 25-Jährige meldete sich telefonisch bei der Polizei, gab an, für die Tat verantwortlich zu sein und nannte uns seinen Aufenthaltsort“, erklärte der Leiter der Mordkommission, Michael Reitz, am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Mann habe sich widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen lassen. Ein Richter habe am Dienstag Untersuchungshaft für den 25-Jährigen angeordnet. Zu den Hintergründen der Tat habe sich der Verdächtige bisher aber nicht geäußert.