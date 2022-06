Friedrich Merz (CDU) spricht. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Parteien Merz wirbt für schwarz-grünen Koalitionsvertrag für NRW Von dpa | 25.06.2022, 12:24 Uhr

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat für die Annahme des schwarz-grünen Koalitionsvertrags für Nordrhein-Westfalen geworben. In einem Video-Grußwort an den CDU-Landesparteitag in Bonn sagte Merz am Samstag, der zur Abstimmung stehende Koalitionsvertrag sei „eine gute Basis für eine gute Zusammenarbeit und eine gute Landesregierung in Düsseldorf“. Er wünsche sich Zustimmung der rund 640 Parteitagsdelegierten der CDU.