Bundesrat Merz: Keine Vorgaben für Abstimmung Wachstumschancengesetz Von dpa | 01.09.2023, 14:00 Uhr | Update vor 31 Min. Friedrich Merz Foto: Fabian Sommer/dpa

CDU-Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz will den unionsgeführten Landesregierungen keine Vorgaben machen, wie sie im Bundesrat über das umstrittene Wachstumschancengesetz abstimmen. „Es gibt bei uns im Fraktionsvorstand - vorbehaltlich natürlich der endgültigen Texte und Gesetzgebung - eine gewisse Neigung dazu, diesem Wachstumschancengesetz zuzustimmen, weil es nach unserer Auffassung zumindest in die richtige Richtung geht“, sagte Merz am Freitag zum Abschluss einer zweitägigen Klausurtagung im sauerländischen Schmallenberg. „Die Wirtschaft zu entlasten, auch von Steuern und Abgaben, ist jetzt in dieser Situation, in der wir sind, nicht falsch.“