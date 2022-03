Wahlkampfauftakt der Jungen Union NRW FOTO: Roberto Pfeil Wahlkampfauftakt Merz fordert dauerhafte Erhöhung der Verteidigungsausgaben Von dpa | 19.03.2022, 18:45 Uhr | Update vor 35 Min.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat sich erneut für dauerhafte Verteidigungs-Investionen von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgesprochen. Die von Bundeskanzler Olaf Scholz in dessen Regierungserklärung angekündigten 100 Milliarden Euro seien 2026 erschöpft, sagte Merz am Samstag in Essen. Er sehe schon Sozialdemokraten und die grüne Jugend, die dann sagten, dass die zwei Prozent doch nicht mehr notwendig seien. „Doch, es ist notwendig, es bleibt notwendig und wir werden darauf bestehen“, kündigte der 66-Jährige an. Merz forderte ein Programm, „das über die Amtszeit dieser Bundesregierung hinaus die Bundeswehr so ausstattet, dass sie ihre Verteidigungspflichten und ihre Bündnisverpflichtungen erfüllen kann, ohne Wenn und Aber“.