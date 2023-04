Friedrich Merz Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien Merz: Entscheidung über K-Frage im Spätsommer 2024 Von dpa | 25.04.2023, 12:23 Uhr

CDU-Chef Friedrich Merz hat unterstrichen, dass die Union aus seiner Sicht im Spätsommer 2024 entscheiden sollte, mit welchem Kanzlerkandidaten sie in die Bundestagswahl 2025 zieht. „Es ist von mir zu keinem Zeitpunkt irgendwann das Frühjahr 2024 genannt worden als Entscheidungsdatum“, betonte der Unionsfraktionsvorsitzende am Dienstag in Berlin vor dem Hintergrund entsprechender Mutmaßungen. „Ich habe das auch mit (CSU-Chef) Markus Söder noch mal besprochen“, fügte Merz hinzu. „Wir beide sind uns in dieser Frage vollkommen einig, wie in anderen Fragen auch, dass wir diese Entscheidung im Spätsommer 2024 treffen und nicht vorher.“