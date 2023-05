Verleihung NRW-Staatspreis Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Auszeichnungen Merkel betont Verbundenheit mit NRW Von dpa | 16.05.2023, 17:46 Uhr

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag in Köln ihre Verbundenheit mit Nordrhein-Westfalen unterstrichen. Ihr politischer Weg sei „untrennbar“ mit NRW verbunden, weil sie in den 90er Jahren als Abgeordnete und Ministerin in Bonn gewohnt habe. „Bonn war mehr als nur ein Arbeitsort für mich“, versicherte Merkel in ihrer Dankesrede für die Auszeichnung mit dem Staatspreis des Landes NRW. Sie habe es genossen, dort zu wohnen und auch das Umland erkundet, etwa Köln mit dem Dom und seinen romanischen Kirchen.