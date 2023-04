Sumpf-Waldgebiet Foto: Alex Forstreuter/dpa up-down up-down Rhein-Kreis Neuss Menschliche Knochen im Sumpf: Vermisstenfall geklärt Von dpa | 11.04.2023, 16:34 Uhr

Mit dem Fund menschlicher Knochen in einem sumpfigen Waldgebiet in Kaarst bei Düsseldorf hat ein Jäger die Aufklärung eines elf Jahre alten Vermisstenfalls ermöglicht. Es handele es sich um die Überreste eines Mannes aus Meerbusch, der seit 2012 vermisst worden war, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Der Mann war damals 57 Jahre alt.