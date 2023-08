Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorfer Landgericht Menschenschleusern geholfen: Zwei Jahre Haft auf Bewährung Von dpa | 02.08.2023, 15:35 Uhr | Update vor 23 Min.

Damit ihre Angehörigen aus der Gefangenschaft in Libyen frei und nach Europa kommen können, sollen in Deutschland lebende Eritreer systematisch erpresst worden sein. In Düsseldorf wurde nun ein Mittäter verurteilt.