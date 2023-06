Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Menschen werfen mutmaßlich Steine auf Autos Von dpa | 14.06.2023, 17:22 Uhr

Gleich mehrfach ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen innerhalb eines Tages wegen Steinwürfen auf fahrende Autos ausgerückt. Im münsterländischen Ahlen soll ein unbekannter junger Mann laut Polizeimitteilung vom Mittwoch mit einem Stein die Windschutzscheibe eines Autos eingeschmissen haben. Nach dem Vorfall am Dienstag habe der 20-jährige Fahrer des Autos beobachtet, wie der Unbekannte in ein angrenzendes Waldstück gelaufen sei. Die Polizei sucht nach Zeugen.