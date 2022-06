ARCHIV - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Wesel Menschen nach Kollision mit Baum lebensgefährlich verletzt Von dpa | 29.06.2022, 06:18 Uhr

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Neukirchen-Vluyn lebensgefährlich verletzt worden. Ein 75-jähriger Mann sei mit dem Auto am Dienstagabend aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei verletzten sich der Mann sowie seine 72-jährige Ehefrau als Beifahrerin schwer, hieß es. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, bei beiden bestehe Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen sei vermutlich von einem medizinischen Notfall des 75-Jährigen während der Fahrt auszugehen.