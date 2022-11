Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Solingen Menschen mit Drehleitern aus brennendem Wohnhaus gerettet Von dpa | 09.11.2022, 08:32 Uhr

In Solingen sind mehrere Menschen von der Feuerwehr mit zwei Drehleitern aus einem brennenden Wohnhaus gerettet worden. Da der Weg aus dem Haus aufgrund eines brennenden Holzverschlags zwischen Keller und Treppenhaus schon vollständig verraucht war, konnten die Menschen das Gebäude in der Nacht zu Mittwoch nicht mehr selbstständig verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Menschen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein von den Stadtwerken Solingen bereitgestellter Linienbus half bei der Betreuung der Bewohner. Die Straße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden.