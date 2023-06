Am Morgen in Düsseldorf Foto: David Young/dpa up-down up-down Freizeit Menschen in NRW zieht es am heißen Sommertag nach draußen Von dpa | 10.06.2023, 14:21 Uhr

Volle Parks und Badeseen sowie gut besuchte Eisdielen und Cafés: Angesichts des schönen Sommerwetters und verbreitet über 30 Grad zieht es die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Samstag ins Freie. „Die Leute genießen das Wetter“, sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Münster. Viele seien auf dem Fahrrad unterwegs und die Eisdielen in der Stadt seien voll. Polizeilich gebe es bislang aber keine Probleme.