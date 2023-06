Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Herne Menschen in Lebensgefahr nach Brand in Kleingartenanlage Von dpa | 28.06.2023, 15:10 Uhr

Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage von Herne im Ruhrgebiet haben eine junge Frau und ein junger Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die 20-Jährige und den 22-Jährigen mit schwersten Brandverletzungen in Krankenhäuser, teilte die Polizei am Mittwoch zu dem Brand am Vorabend mit. Dabei war auch in Rettungshubschrauber im Einsatz.