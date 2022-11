Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Studie Menschen fürchten sich vor Internetbetrug und Einbrüchen Von dpa | 30.11.2022, 15:11 Uhr

In Sachen Kriminalität fürchten sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen am meisten, Opfer von Wohnungseinbrüchen und Internetbetrug zu werden. Das hat die bislang größte deutsche Studie zu Kriminalität und Sicherheitsgefühl der Menschen ergeben. Allein in Nordrhein-Westfalen waren dafür 37.000 Menschen befragt worden. NRW-Ergebnisse wurden am Mittwoch vom Landeskriminalamt veröffentlicht.