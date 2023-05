Nach der Präsidentenwahl in der Türkei – Köln Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Wahlen Mehrheit der wahlberechtigten Deutsch-Türken für Erdogan Von dpa | 15.05.2023, 15:45 Uhr

Bei den wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Deutschland zeichnet sich bei der Präsidentschaftswahl erneut eine deutliche Mehrheit für Recep Tayyip Erdogan ab. Auf den Amtsinhaber entfielen beim Stand von knapp 98 Prozent der ausgezählten Wahlurnen aus Deutschland knapp zwei Drittel der Stimmen, wie aus Zahlen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag hervorging. Offizielle Zahlen der Wahlbehörde zum Ergebnis in Deutschland liegen aber noch nicht vor.